Подборка разных фото-приколов (44 шт)

Обратите внимание: Подборка фото-приколов (25 шт). Большая порция позитива в подборке фото-приколов и классных картинок, собранная для вас со всех уголков интернета :) В этом выпуске: почему ее мужик больше не будет охотиться; зачем злая мачеха смешивала крупы и заставляла Золушку их разбирать; сколько платят донорам жира в Новой Зеландии; какой город изменил вашу жизнь; о магазинах, скидках и бонусах; прикольные снеговики; когда любишь свою работу; как выбирать мужчин; мурмурмур - это прабабушка; много смешных котиков и другие фотоприколы.