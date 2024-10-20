SHOT: в аэропорту Казани ввели ограничения из-за угрозы атаки БПЛА

Временные ограничения в работе аэропорта Казани введены утром 20 октября, сообщает Росавиация.«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 20 октября на работу аэропорта Казань введены временные ограничения», — говорится в сообщении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии