Звезда "Гарри Поттера" Брендан Глисон сыграет в сериале по играм Far Cry

Телевизионная адаптация знаменитой серии шутеров Far Cry официально расширила свой актерский состав за счет привлечения именитых голливудских ветеранов.
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