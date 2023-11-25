Как сделать вкусный и праздничный паштет из консервированной горбуши

Этот паштет улетает со стола первым, потому что очень вкусный. Все гости не могут разгадать состав и меня спрашивают — Что ты положила в паштет, он просто бесподобен? Когда узнают, что это всего лишь рыбные консервы — удивляются и просят рецепт.