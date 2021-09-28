Если бы в России выборы проходили по европейским правилам, то ...

Темы дняПолитикаЕсли бы в России выборы проходили по европейским правилам, то ... автор - Василич Если бы в России проходили выборы по европейским правилам, то Путин был бы вечным Президентом России.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаДемократия -это очередная ложь врагов коммунистов на Западе ,в Европе ,на территории СССР . На своих выборах всегда побеждают только они сами ,и никогда они не отдадут власть настоящей оппозиции ,которая погонит их из власти .Комментировать
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