«Твою мышь!» и Сардиния: как звезда «Отеля Элеон» Александра Кузёнкина променяла Москву на шеф-повара

В 2016 году рыжая горничная Юля Комиссарова из «Отеля Элеон» с фирменным «Твою мышь!» ворвалась на экраны — и почти сразу её, актрису Александру Кузёнкину, стали называть одной из самых узнаваемых комедийных актрис страны.