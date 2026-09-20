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«Твою мышь!» и Сардиния: как звезда «Отеля Элеон» Александра Кузёнкина променяла Москву на шеф-повара

«Твою мышь!» и Сардиния: как звезда «Отеля Элеон» Александра Кузёнкина променяла Москву на шеф-повара

В 2016 году рыжая горничная Юля Комиссарова из «Отеля Элеон» с фирменным «Твою мышь!» ворвалась на экраны — и почти сразу её, актрису Александру Кузёнкину, стали называть одной из самых узнаваемых комедийных актрис страны.

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