«Твою мышь!» и Сардиния: как звезда «Отеля Элеон» Александра Кузёнкина променяла Москву на шеф-повара

В 2016 году рыжая горничная Юля Комиссарова из «Отеля Элеон» с фирменным «Твою мышь!» ворвалась на экраны — и почти сразу её, актрису Александру Кузёнкину, стали называть одной из самых узнаваемых комедийных актрис страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Не всегда Мальдив...
- «Собчак плакала о...
- ТО Тепляковы назвали...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым