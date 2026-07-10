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Джокович о поражении от Синнера: «Это был старый добрый разгром»

Новак Джокович прокомментировал поражение от Янника Синнера в полуфинале « Уимблдона » – 4:6, 4:6, 4:6.

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