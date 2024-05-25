В Омске собираются построить еще одно кладбище. Власти выделили 3,7 миллиона рублей на его проектирование.
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В Омске собираются построить еще одно кладбище. Власти выделили 3,7 миллиона рублей на его проектирование.