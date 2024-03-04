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  • Наталья Середа
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Ксения Собчак встала на защиту Насти Ивлеевой и высмеяла Ольгу Бузову

Ксения Собчак встала на защиту Насти Ивлеевой и высмеяла Ольгу Бузову

В мире шоу-бизнеса ни один день не обходится без скандалов. Все началось с 29 февраля, когда Настя Ивлеева наконец вышла в медийное пространство после нашумевшей вечеринки и заявила, что в первый раз в жизни посмотрела обращение Владимира Путина и обязательно проголосует за него на выборах.

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