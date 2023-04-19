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Учителя в зоне риска

Учителя в зоне риска

Россия вновь столкнулась с проблемой, которая была полностью решена более десяти лет назад. В докладе Росстата о социально-экономическом положении в стране зафиксированы данные о массовой задержке части заработной платы работникам образования.

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