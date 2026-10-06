🚔 Большая часть нарушений ПДД в Крыму связана с халатностью водителей Начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции МВД по региону Дмитрий Леонтьев сообщил «Крым 24», что основные зафиксированные нарушения правил дорожного движения в регионе связаны с превышением скоростного режима и ездой без ремней безопасности.