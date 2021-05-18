Ливан пытается сгладить новый политический скандал с Эр-Риядом на фоне затяжного кризиса

Бейрут, 18 мая. И.о. министра иностранных дел Шарбель Вахби намекнул в эфире местного телевидения, что Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива поддерживали террористическую группировку «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ).
Бейрут, 18 мая. И.о. министра иностранных дел Шарбель Вахби намекнул в эфире местного телевидения, что Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива поддерживали террористическую группировку «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ).
Свежие комментарии