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Ливан пытается сгладить новый политический скандал с Эр-Риядом на фоне затяжного кризиса

Бейрут, 18 мая. И.о. министра иностранных дел Шарбель Вахби намекнул в эфире местного телевидения, что Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива поддерживали террористическую группировку «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

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