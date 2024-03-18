Выборы Президента России 2024. Результаты

mamomot Первый экзит-пол: Путин – 87,0 % Харитонов – 4,6 % Даванков – 4,2 % Слуцкий – 3,0 % 🔺Exit poll ФОМ: Путин – 87,8 % Харитонов – 4,7 % Даванков – 3,6 % Слуцкий – 2,5 % ***** Москва: Путин набирает 89,1 % голосов на выборах по результатам онлайн-голосования в Москве ***** 21:10 Владимир Путин лидирует с 87,97% на выборах президента по итогам обработки 24,4% протоколов.
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