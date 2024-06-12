Самый раздражающий «мужской грех» с женской точки зрения

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

«Ну видно же по мужику, что будет пить, бить и буянить!». «Вы, женщины, сначала выбираете партнера не тем органом, а потом слезы горькие льете, и в стране 70% разводов!» (с).