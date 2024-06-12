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Самый раздражающий «мужской грех» с женской точки зрения

Самый раздражающий «мужской грех» с женской точки зрения

«Ну видно же по мужику, что будет пить, бить и буянить!». «Вы, женщины, сначала выбираете партнера не тем органом, а потом слезы горькие льете, и в стране 70% разводов!» (с).

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Дуры сначала вляпаются...А потом визжать начинают....
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12 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
А теперь про ДАМ....Уж там недостатков пруд пруди....
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12 час.
Владимир Соколов
до чего автор тупая!)) бабы сами, своими руками делают из мужа тюленя, а потом он им не нравится))😂
Ответить
1 час.

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