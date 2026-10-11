У папы римского обнаружили образование в лёгком

Папа римский Лев XIV сообщил, что ему проведут операцию по удалению узлового образования в лёгком. Его обнаружили на ранней стадии во время недавнего медицинского обследования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ответ на тявканье...
- СТ Как Япония стала ...
- Суд в США снял об...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым