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Закон, порядок, государство

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В Оренбургской области сотрудники полиции выразили благодарность водителю такси за предотвращение мошенничества

В Оренбургской области сотрудники полиции выразили благодарность водителю такси за предотвращение мошенничества

В дежурную часть отдела полиции (дислокация г. Медногорск) МО МВД России «Кувандыкский» поступил телефонный звонок от 35-летней Натальи Гетмановой, сотрудницы службы такси, которая сообщила о том, что ей поступил подозрительный заказ на перевозку денежных средств.

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