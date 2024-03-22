В Оренбургской области сотрудники полиции выразили благодарность водителю такси за предотвращение мошенничества

В дежурную часть отдела полиции (дислокация г. Медногорск) МО МВД России «Кувандыкский» поступил телефонный звонок от 35-летней Натальи Гетмановой, сотрудницы службы такси, которая сообщила о том, что ей поступил подозрительный заказ на перевозку денежных средств.