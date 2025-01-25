Пугачева может бросить элитную недвижимость на Кипре из-за болезни

И

Иван

Элитная особенно, и любая собственность стоит громадных денег содержать, за всё надо платить громадные деньги. Свет в комплексе, лифты, еженедельначя уборка этажей, вывоз мусора, содержание бассейна, и ремонты всего-всего, плановые и случайные, иногда и з/плата консьержа, да и много чего. Поэтому, информация об "элитном жилье",- это далеко ещё не чижик в руке. Надо пахать и пахать только на содержание жилья. (а ремонт/починка в самой квартире? Повесить картину, поменять занавески, кухонная дверь отпала,- миллион дел..) Иван Ше.