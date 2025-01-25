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Alldaily

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Пугачева может бросить элитную недвижимость на Кипре из-за болезни

Пугачева может бросить элитную недвижимость на Кипре из-за болезни

Знаменитая певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин* могут покинуть Кипр и оставить свою элитную недвижимость.

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Комментарии
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ЯМ
Янина Митусова
Не на « последние деньги поедут». Счастливого пути!
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7 час.
И
Иван
Элитная особенно, и любая собственность стоит громадных денег содержать, за всё надо платить громадные деньги. Свет в комплексе, лифты, еженедельначя уборка этажей, вывоз мусора, содержание бассейна, и ремонты всего-всего, плановые и случайные, иногда и з/плата консьержа, да и много чего. Поэтому, информация об &quot;элитном жилье&quot;,- это далеко ещё не чижик в руке. Надо пахать и пахать только на содержание жилья. (а ремонт/починка в самой квартире? Повесить картину, поменять занавески, кухонная дверь отпала,- миллион дел..)                        Иван Ше.
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5 час.
Ч
Чак
А кого это трахает?
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2 час.

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