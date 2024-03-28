Умер актер из сериала "Молодежка" Юрий Ваксман

ВКонтакте/Ярославский ТЮЗ Заслуженный работник культуры России, актер и продюсер Юрий Ваксман, сыгравший в сериале "Молодежка", скончался в возрасте 62 лет, сообщает Ярославский ТЮЗ на своей странице во "ВКонтакте".
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