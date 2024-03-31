Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что не исключает варианта отправки войск на Украину в долгосрочной перспективе.
В Финляндии не исключают варианта отправки войск на Украину
Комментарии
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Олег Самойлов
Те ТОЖЕ так же готовились! Я имел неосторожность некоторое время назад с финнами общаться по вопросам службы и потому ЗНАЮ, что говорю!
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8 час.
Надежда
Не знаю, сколько там способных воевать, но знаю, что огромная часть молодежи сидит на наркоте...
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8 час.
Гарибян Сусанна
ну вообще то противника нельзя недооценивать. А что ещё делать финским властям, только посылать молодёжь на войну. Кормить армию надо, а деньги на забор истратили, а там как никак, а прокормятся. И в Финляндии народу поубавится на время, а е может и навсегда, если попадут под раздачу русских пирожков. А уж наши постараются угостить на славу. А власти вроде как и ни при чём... Если финны не полные идиоты, поймут к чему дело идёт, а если не поймут, туда им и дорога. Почему жизнь не учит идиотов, ведь была уже война с СССР на их территории, где своя земля укрывала да и линия Маннергейма была ещё та и что? Взяли наши ребята её и не поморщились. А здесь всё будет покруче и надеяться им не на что, на этот раз пощады не будет.
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7 час.
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