В Финляндии не исключают варианта отправки войск на Украину

Гарибян Сусанна

ну вообще то противника нельзя недооценивать. А что ещё делать финским властям, только посылать молодёжь на войну. Кормить армию надо, а деньги на забор истратили, а там как никак, а прокормятся. И в Финляндии народу поубавится на время, а е может и навсегда, если попадут под раздачу русских пирожков. А уж наши постараются угостить на славу. А власти вроде как и ни при чём... Если финны не полные идиоты, поймут к чему дело идёт, а если не поймут, туда им и дорога. Почему жизнь не учит идиотов, ведь была уже война с СССР на их территории, где своя земля укрывала да и линия Маннергейма была ещё та и что? Взяли наши ребята её и не поморщились. А здесь всё будет покруче и надеяться им не на что, на этот раз пощады не будет.