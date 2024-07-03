Правило 5:1 уладит конфликт: как вести себя мужчине с разгневанной женщиной

Мужчины не любят трудные разговоры, но если задвигать проблему и не обсуждать наболевшее, женщина будет страдать от непонимания и одиночества из-за того, что ее не слышат, и отношения могут окончательно разрушиться.
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