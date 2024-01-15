В Перми подготовят три крещенские купели

В Перми на праздник Крещения, в ночь на 19 января, оборудуют три места для купания жителей. Вблизи специально оборудованных купелей обустроят места, где все желающие смогут переодеться и согреться, передаёт URA.
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