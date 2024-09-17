Vladimir Soukhatchev

За что "борется" уже 4 года НаркоЗе в Мире знают многие, включая и Мексиканских лидеров! Уважающие себя и свой народ политики не будут тратить народные деньги на длинные трансокеаские вояжи для выражения "почтения просроченным" попрошайкам, даже если они першие други бывшего "Хегемона"!