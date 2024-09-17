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Избранный президент Мексики отказалась посещать Украину

Избранный президент Мексики отказалась посещать Украину

Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась посетить Украину по приглашению главы киевского режима Владимира Зеленского.

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Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
За что &quot;борется&quot; уже 4 года НаркоЗе в Мире знают многие, включая и Мексиканских лидеров! Уважающие себя и свой народ политики не будут тратить народные деньги на длинные трансокеаские вояжи для выражения &quot;почтения просроченным&quot; попрошайкам, даже если они першие други бывшего &quot;Хегемона&quot;!
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