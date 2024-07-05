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К вопросу об иностранной интервенции в России в годы гражданской войны

К вопросу об иностранной интервенции в России в годы гражданской войны

В конце ноября 1918 года началась полномасштабная интервенция сил Антанты на юге России. Британские и французские корабли вошли в подконтрольный Добровольческой армии Новороссийск, а также Одессу и Севастополь, которые были оставлены немцами после Компьенского перемирия, завершившего Первую мировую войну.

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