Израиль подтвердил намерение уничтожить ХАМАС, несмотря на скандал с больницей в ГазеУничтожение исламистской группировки ХАМАС по-прежнему является главной задачей Армии обороны Израиля, заявил помощник премьер-министра страны Офир Фальк.
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