СП предложила запретить работать в Почте России гражданам недружественных стран

Счетная палата РФ рекомендовала правительству рассмотреть до 1 сентября 2025 года возможность введения запрета на трудоустройство граждан недружественных стран в стратегических акционерных обществах, к числу которых относится и "Почта России".
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