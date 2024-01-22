Экс-игрок Селин: в "Зените" по-другому относятся к бразильским футболистам

Бывший полузащитник краснодарской "Кубани" Алексей Селин, рассуждая о переводе защитника петербургского "Зенита" Данила Кругового в дубль команды после подписания контракта с московским ЦСКА, заявил, что с бразильским футболистом в клубе поступили бы иначе.