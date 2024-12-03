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Сероводородом запахло на Острове в Чите

Сероводородом запахло на Острове в Чите

Доля опасных для здоровья веществ выросла в атмосфере Читы. Об этом сообщает Забгидрометцентр. По данным специалистов, в Ингодинском районе максимальные разовые концентрации сероводорода превысили допустимые нормы почти в шесть раз.

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