Пророчество Иоанна: Тайна мавзолея и его связь с судьбой Москвы Ирэн Орлонская22 апреля 1870 года родился Владимир Ильич Ленин, выдающийся российский революционер и лидер Октябрьской революции.
Пророчество Иоанна: Тайна мавзолея и его связь с судьбой Москвы
Комментарии
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Eduard
Все революции принрсят зло! Это истинаа такие как Ленин просто чьи-то агенты и всё! Вам правду икто н скадетчем Ленин в Германии занимался,кто его оплачивал! Сколько унесла жизней эта "Велика октябрьская революция"вам большевички не скажут,но цар Николая второго всегда будут выставлять как"кровавого"!.При бтом при нем выпороли одного рабочего,а большевики и прочие убили миллионы.Сталин тоже рассторалс,а началр революция! Хоть бы считать научились!
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17 час.
Eduard
Конечно,это уже история,но надо на ошибках учится,а нпже повторять их.На Украине к сожалению на ошибках учатся на себе!
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17 час.
Eduard
Ленина очень хорошо,отпиарили как теперь говорят,видна рука Запада.что,что ,а рекламиррвать они умеют!
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17 час.
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