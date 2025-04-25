Пророчество Иоанна: Тайна мавзолея и его связь с судьбой Москвы

Eduard

Все революции принрсят зло! Это истинаа такие как Ленин просто чьи-то агенты и всё! Вам правду икто н скадетчем Ленин в Германии занимался,кто его оплачивал! Сколько унесла жизней эта "Велика октябрьская революция"вам большевички не скажут,но цар Николая второго всегда будут выставлять как"кровавого"!.При бтом при нем выпороли одного рабочего,а большевики и прочие убили миллионы.Сталин тоже рассторалс,а началр революция! Хоть бы считать научились!