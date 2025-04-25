НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

1rre

153 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Вместо того что бы отстраиватьони опять взрывать будут.Нация даунов!Нацики совсем спя...
  • Eduard
    Смерть партизанам!Нацики совсем спя...
  • Eduard
    Кто-то ведется 6 лет н банального афериста и предателя Зеленского! Все ктг е на Украине жиает давно поеяли кто она на...Нацики совсем спя...

Пророчество Иоанна: Тайна мавзолея и его связь с судьбой Москвы

Пророчество Иоанна: Тайна мавзолея и его связь с судьбой Москвы

Пророчество Иоанна: Тайна мавзолея и его связь с судьбой Москвы Ирэн Орлонская22 апреля 1870 года родился Владимир Ильич Ленин, выдающийся российский революционер и лидер Октябрьской революции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Все революции принрсят зло! Это истинаа такие как Ленин просто чьи-то агенты и всё! Вам правду икто н скадетчем Ленин в Германии занимался,кто его оплачивал! Сколько унесла жизней эта &quot;Велика октябрьская революция&quot;вам большевички не скажут,но цар Николая второго всегда будут выставлять как&quot;кровавого&quot;!.При бтом при нем выпороли одного рабочего,а большевики и прочие убили миллионы.Сталин тоже рассторалс,а началр революция! Хоть бы считать научились!
Ответить
17 час.
Eduard
Конечно,это уже история,но надо на ошибках учится,а нпже повторять их.На Украине к сожалению на ошибках учатся на себе!
Ответить
17 час.
Eduard
Ленина очень хорошо,отпиарили как теперь говорят,видна рука Запада.что,что ,а рекламиррвать они умеют!
Ответить
17 час.
наверх