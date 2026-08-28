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Татар-информ

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В Татарстане трудоустроены более 3,4 тыс. подростков через студенческие отряды

В Татарстане трудоустроены более 3,4 тыс. подростков через студенческие отряды

В 2026 году в системе студенческих отрядов Татарстана трудоустроены 3 416 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет.

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