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Царьград

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Действия террориста-подрывника «Северных потоков» пытаются выдать за самооборону

Действия террориста-подрывника «Северных потоков» пытаются выдать за самооборону

В Гамбурге осенью должен начаться суд по делу о подрыве «Северного потока» и «Северного потока – 2». Адвокат обвиняемого настаивает, что действия следует считать актом военной самообороны, а не уголовным преступлением.

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