В Минобороны России показали удары РСЗО «Град» по позициям ВСУ

Минобороны России опубликовало удары РСЗО «Град» ВДВ по позициям украинских оккупантов в лесополосе. «Десантники артиллерийской бригады ВДВ круглосуточно несут боевое дежурство и постоянно уничтожаютвыявленные цели», — отмечают в ведомстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии