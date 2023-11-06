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Фарион объявила Маска ничтожеством и признала русскоязычные регионы частью РФ 

Фарион объявила Маска ничтожеством и признала русскоязычные регионы частью РФ 

Территории, население которых говорит на русском языке, являются частью России. Об этом в эфире 5 канала заявила скандальная львовская националистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Александр Терехов
Ну уж если форионша запела такую песенку - укроленду каюк!
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