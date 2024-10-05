Врач Кульбицкий: трупная плесень на теле появляется на второй день после смерти

По процессу гниения можно определить давность смерти человека. Обычно первые признаки процесса разложения появляются уже в течение первых суток после смерти, а трупная плесень появляется на второй день, об этом "Газете.
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