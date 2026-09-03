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Красный Север

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Переправа в ЯНАО перешла на ограниченный режим работы из-за тумана

Переправа в ЯНАО перешла на ограниченный режим работы из-за тумана

Ранним утром в четверг, 3 сентября, переправа через Обь приостановила работу из-за сильного тумана. Пробный паромный рейс отправился из Лабытнанги в 08:20, сообщил чат-бот ямальского дептранса.

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