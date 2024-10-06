Режиссер «Виталия Наливкина» опроверг планы на фильм с актером Андреем Неретиным

Режиссер проекта о вымышленном депутате «Виталии Наливкине», Андрей Клочков, опроверг слухи о создании нового фильма с участием покойного Андрея Неретина, который ранее исполнял роль народного избранника.
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