Во Владимире «Торпедо» сыграет с «Луки-Энергия»

Команда «Торпедо» отстает от второй позиции в турнирной таблице всего на одно очко и сыграет с командой «Луки-Энергия», которая в случае победы может переместиться на второе место.
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