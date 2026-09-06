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Владимирские новости

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Во Владимире «Торпедо» сыграет с «Луки-Энергия»

Во Владимире «Торпедо» сыграет с «Луки-Энергия»

Команда «Торпедо» отстает от второй позиции в турнирной таблице всего на одно очко и сыграет с командой «Луки-Энергия», которая в случае победы может переместиться на второе место.

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