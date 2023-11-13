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Закон, порядок, государство

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Буклет против букета: о венерических заболеваниях рассказали первокурсникам Уссурийска

Буклет против букета: о венерических заболеваниях рассказали первокурсникам Уссурийска

В Уссурийском филиале владивостокского базового медицинского колледжа для студентов первого курса специальности "Сестринское дело" провели семинар "Заболевания, передающиеся половым путем" (18+).

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