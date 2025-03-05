Назван единственный способ достижения прочного мира России и Украины

Депутат Соболев призвал создать единое государство России, Украины и Белоруссии Для достижения целей специальной военной операции необходимо создать единое государство России, Украины и Белоруссии, заявил news член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.
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