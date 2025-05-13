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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Березкин об 1:2 от «Трактора»: «Игра была равная, 2 шайбы мы привезли в свои ворота. Нужно показывать хоккей, в который мы играли весь сезон. Давить, бороться, воевать»

Березкин об 1:2 от «Трактора»: «Игра была равная, 2 шайбы мы привезли в свои ворота. Нужно показывать хоккей, в который мы играли весь сезон. Давить, бороться, воевать»

«Локомотив» дома проиграл «Трактору» в 1-м матче финальной серии плей-офф со счетом 1:2. Березкин стал автором единственного гола «Локомотива».

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