Расписание пригородных поездов в Астраханской области изменится 21 и 22 ноября

Как сообщила ведущий специалист по связям с общественностью отдела по работе со средствами массовой информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД Елена Авдеева, в связи с ремонтом мостового перехода на перегоне "Разъезд №2 – Ильменный" в Наримановском районе на два дня, 21 и 22 ноября, .