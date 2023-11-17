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Расписание пригородных поездов в Астраханской области изменится 21 и 22 ноября

Расписание пригородных поездов в Астраханской области изменится 21 и 22 ноября

Как сообщила ведущий специалист по связям с общественностью отдела по работе со средствами массовой информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД Елена Авдеева, в связи с ремонтом мостового перехода на перегоне "Разъезд №2 – Ильменный" в Наримановском районе на два дня, 21 и 22 ноября, .

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