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Участие в выборах онлайн позволяет москвичам делать добрые дела

Участие в выборах онлайн позволяет москвичам делать добрые дела

В мэрии рассказали, как жители Москвы, голосуя, жертвуют на благотворительность.Участники онлайн-голосования в Москве направляют средства в фонды помощи животным, детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями и другим организациям.

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