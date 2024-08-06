Сергей Овчинников: «Как можно Лантратова сравнивать со мной? Ему еще очень много надо работать»

– Болельщики «Локомотива» часто сравнивают с вами нынешнего вратаря команды Илью Лантратова. Согласны? Есть схожести? – Нет, конечно! Как можно Лантратова сравнивать со мной? Думаю, что ему еще очень много надо работать.