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Сергей Овчинников: «Как можно Лантратова сравнивать со мной? Ему еще очень много надо работать»

– Болельщики «Локомотива» часто сравнивают с вами нынешнего вратаря команды Илью Лантратова. Согласны? Есть схожести? – Нет, конечно! Как можно Лантратова сравнивать со мной? Думаю, что ему еще очень много надо работать.

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