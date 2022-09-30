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Зачем нам импортные семена?

— Если разом отказаться от импортных семян, мы потеряем несколько десятков процентов урожая рапса, подсолнечника, сахарной свёклы и других сельскохозяйственных культур, — объясняет вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

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