«Ситуация сложная»: РФ повредила ключевой мост в Одесской области – Reuters

Россия повредила мост на юге Украины, имеющий ключевое значение для экспорта зерна. Об этом сообщает агентство Reuters.
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