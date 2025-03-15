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Царьград

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В Можайске коммунисты установят памятник Сталину

В Можайске коммунисты установят памятник Сталину

Бюст планируют установить к 80-летию Победы.В Можайске этой весной может появиться памятник Сталину. Бюст Генералиссимуму Советского Союза планируют установить члены местного отделения партии КПРФ.

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