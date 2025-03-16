«Ъ»: генерала Попова перевели в СИЗО из-за перекура на крыльце суда

Защита генерал-майора Ивана Попова, который ранее занимал пост командующего 58-й общевойсковой армией, обвиняемого в служебном подлоге и мошенничестве, подала апелляционную жалобу на решение суда о переводе подзащитного с домашнего ареста в следственный изолятор Тамбова.
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