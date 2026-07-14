Еще дюжину БПЛА сбили вечером в Калужской области

Всего за день в Калужской области уничтожили 26 дронов, режим беспилотной опасности отмененВладислав Шапша сообщил об уничтожении вечером 14 июля еще 12 дронов - в небе Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Жиздринского, Медынского, Перемышльского и Ферзиковского МО.