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Калужские новости

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Еще дюжину БПЛА сбили вечером в Калужской области

Еще дюжину БПЛА сбили вечером в Калужской области

Всего за день в Калужской области уничтожили 26 дронов, режим беспилотной опасности отмененВладислав Шапша сообщил об уничтожении вечером 14 июля еще 12 дронов - в небе Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Жиздринского, Медынского, Перемышльского и Ферзиковского МО.

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