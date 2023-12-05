Судебные приставы приостановили снос мечети в Лобне, признанной самостроем

На защиту здания встали местные мусульмане, в итоге строительную технику развернули. Видео было снято ещё в ноябре, в соцсетях утверждалось, что местные мусульмане перегородили дорогу бульдозерам и не пустили строительную технику, лидеры общины заявили, что в этом районе у них нет другого помещения для молитв, после этого силовики дали верующим время на выбор нового места.