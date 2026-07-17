Мошенники научились маскировать карты дропперов

Мошенники в России начинают маскировать карты дропперов для обхода защитных систем банков. Об этом сообщил заместитель руководителя отдела предотвращения мошенничества финтех-компании Paygine Роман Агабаев.
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