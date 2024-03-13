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В Новгородской области сообщают о «гестапо для коров»

В Новгородской области сообщают о «гестапо для коров»

Сегодня, 13 марта, сразу на нескольких страницах социальной сети «ВКонтакте» появились сообщения, иллюстрированные видеозаписью, о коровнике, расположенном в деревне Осташево Мошенского района, где животные содержатся в жутких условиях.

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